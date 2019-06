© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si muove il mercato della Pro Calcio Tor Sapienza, per limitato alle conferme o meno dei calciatori che facevano parte della rosa che ottenuto il salto in serie D. Tra gli addii, desta un po' di sorpresa quello di Jacopo Camilli, che aveva lasciato la serie D (con il Ladispoli) proprio per tornare in Eccellenza con la maglia gialloverde. Così, la dirigenza romana ha comunicato che sono stati rinnovati gli accordi per la stagione 2019-2020 con il portiere Alessio De Angelis (1985), i difensori Luca D’Astolfo ed Edoardo Santori (entrambi 1992), il centrocampista Simone Minelli (1985), l’esterno offensivo Francesco Panella (1995) e il fantasista Claudio Della Penna (1989).Sono stati, invece, lasciati liberi Marco Stramenga (1999, terzino), Giuseppe D’Ignazio (1998, difensore centrale),Daniele Graziani (1992, centrocampista), Riccardo Nargiso Galasso (1998 centrocampista), Giordano Mancini (1999 attaccante), Domiziano Sarmiento (1999 attaccante), Emanuele Ruggiero (1997, esterno jolly), Gianluca Maione (1997 esterno d’attacco) e appunto Jacopo Camilli (1986, attaccante), che in questi giorni si sta godfendo alcuni giorni di vacanza a Miami, negli Stati Uniti.