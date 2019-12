© RIPRODUZIONE RISERVATA

E', classe 88, punta centrale, un passato tra Lega Pro e Serie D, il rinforzop in attacco della Tivoli 1919, che dopo aver lasciato partire i fratelli(Luca è andato al Terracina, Daniele al Campus Eur) rinforza il reparto d'attacco (nel quale già giocano) con l'ex calciatore della Vis Artena, squadra con la quale aveva iniziato il campionato di serie D.Prandelli, che ha giocato anche in Belgio e Albania, negli ultimi anni ha vestito diverse maglie di squadre laziali: da quella della Lupa Roma a quelle di Anzio e Flaminia, con numerose "escursioni" nelle Marche (Sambenedettese), in Basilicata (Picerno), in Toscana (Siena, Colligiana, San Sepolcro, Pescina) e in Sardegna (San Teodoro) con oltre 115 gare giocate in serie D.Insieme a Prandelli sono arrivati anche, ex centrale dell'Ostia Mare, che aveva firmatom in estate, per il Verbania; e il giovani(classe 2000) che arriva dall'Aprilia. La Tivoli, ha comunque sfoltito i ranghi, cedendo le liste anche di(va allo Zena Montecelio) e(scende in Promozione con il Nomentum) oltre ai fratellio Di Giovanni. Torna all'Arci, che la scorsa estate aveva accettato la corte dell'ambizioso Atletico Torrenova.