Tivoli 1919, come anticipato dal Messaggero ieri sera, escono ufficialmente di scena il tecnico Francesco Paris e il diesse Enrico Pagliaroli, entrano Manolo Liberati come tecnico e Massimo Corinaldesi come diesse. Quest'ultimi due sono scelti per rimpiazzare i primi due dimissionari da lunedi. La società tiburtina ha pertanto affdato la squadra ad una nuova coppia. Ai primi due va dato atto di aver rivitalizzato un progetto che ha portato la squadra dal penultimo ( esonero di Di Giovanni) al secondo posto in classifica. Ora i nuovi arrivati dovranno mantenere la posizione se non migliorarla.





