Vince ancora il Terracina, che resta in scia della capolista W3 Roma Team (anche questa domenica vincente nel finale di partita) e non molla nella sua rincorsa alla promozione in Eccellenza. I biancazzurri, dopo aver espugnato il campo del De Rossi, fanno lo stessa cosa con quello del Santa Maria delle Mole, battuto al Superga per 2-1, con Lleshi e Fiorini marcatori biancocelesti. «Abbiamo preso tre punti fondamentali», ha commentato il tecnico Gerli a fine partita. «Li abbiamo ottenuti contro una squadra bene prganizzata che lotta su ogni pallone fino all'ultimo minuto. Abbiamo sofferto, soprattutto nel primo tempo, ma siamo riusciti a portare a casa un risultato che ci consente di proseguire nella nostra corsa ai play-off del girone C».

