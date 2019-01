© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno dei momenti più bassi nella storia del Terracina. Dopo due turni del girone di ritorno i tigrotti sono in piena zona rossa, impelagati nella lotta salvezza. La distanza dalla retrocessione diretta è minima: sei le lunghezze che separano Fratini e company dal duo Roccasecca-Hermada. Venti punti totalizzati finora in 18 partite, un bilancio negativo e al di sotto delle aspettative per una squadra costruita inizialmente per stare nella parte sinistra del girone D. La situazione è andata sempre più peggiorando anche dopo l’esonero del tecnico Simone Reggio. La “promozione” dagli allievi alla prima squadra di Vincenzo Marrone non ha sortito l’effetto sperato. La tifoseria ha più volte manifestato il proprio malumore per le prestazioni non altisonanti di un gruppo che anche domenica scorsa nel derby al “Colavolpe” contro il fanalino di coda Aurora Vodice Sabaudia ha rischiato di cedere il passo. Per fortuna che in extremis ci ha pensato Fia con l’1-1 definitivo. Il Terracina è reduce da due segni x interni consecutivi, ma alle porte c’è un altro derby a Minturno contro il Suio Terme Castelforte, che vale già a gennaio un pezzo fondamentale di stagione.