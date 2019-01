© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura questo pomeriggio allo stadio dello Sporting calcio Vodice di Sabaudia dove all'inizio del secondo tempo della gara contro i ciociari del Roccasecca si sono vissuti minuti di apprensione.Durante uno scontro di gioco, il giovane difensore del Roccasecca, Folco Capuano ha sbattuto violentemente la testa. Rimasto a terra per alcuni istanti è stato soccorso dai compagni di squadra, avversari e medici presenti prima di essere trasferito in ambulanza all'ospedale Goretti di Latina. In serata è stato operato d'urgenza alla testa. La gara era valida per la 19^ giornata del campionato regionale di Promozione, girone D. L'intervento è riuscito ed ora il ragazzo è fuori pericolo.«Eravamo all'inizio del secondo tempo ed il risultato era di parità a reti inviolate. Durante un'azione avversaria nella nostra area di rigore- ha spiegato l'allenatore del Roccasecca, Gianluca Manzi- la palla era alta. Il nostro difensore Folco Capuano è saltato insieme ad un attaccante avversario. Nessuno dei due ha colpito il pallone ed i suoi si sono scontrati con la testa. Ad avere la peggio è stato proprio il nostro giovane difensore. E' rimasto a terra. Subito compagni ed avversari insieme ai medici presenti l'hanno soccorso chiamando l'ambulanza».«Il nostro difensore- ha aggiunto Manzi- ha riportato un trauma cranico forte con ematoma. E' stato trasportato in ospedale a Latina e nella serata è stato operato d'urgenza alla testa. Fortunatamente l'intervento è perfettamente riuscito ed il ragazzo è fuori pericolo. Gli auguriamo una pronta guarigione».A Folco Capuano gli auguri di pronta guarigione anche dalla redazione del Messaggero.«Poi la gara è proseguita. I ragazzi erano un po' storditi per quanto accaduto, la paura è stata tanta- ha concluso l'allenatore del Roccasecca- lo Sporting Calcio Vodice di Sabaudia ha vinto per 2-0 relegandoci purtroppo all'ultima posizione. E' un momento che ci gira tutto storto, ma daremo tutto per raggiungere la salvezza. Ora il nostro pensiero è per Folco, speriamo di riaverlo presto con noi».