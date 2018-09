Ultimo aggiornamento: 21:50

Il Sora calcio di mister Antonio Tersigni ha il miglior attacco tra tutte le 36 squadre del campionato regionale di Eccellenza. In tre gare i bianconeri hanno già gonfiato la rete avversaria in 10 occasioni. Mattatori gli attaccante Cano, in rete quattro volte e Federico Di Stefano autore di due goal. Tante reti che non sono bastate per ora ai sorani per essere in vetta al girone B dell'Eccellenza. Sette i punti del Sora che insegue a due lunghezze il Lavinio Campoverde.«Abbiamo fatto una ottima partenza di campionato, ma ora bisogna dare continuità e già domenica avremo una trasferta difficile sul campo della Vigor Perconti dove servirà massima attenzione- ha spiegato Federico Di Stefano, sorano figlio d'arte, il papà Pasqualino è stato un ottimo attaccante- Anche per me è stata una buonisisma partenza, già due reti ma non mi pongo obiettivi»«Vogliamo far bene per questa squadra che è quella della nostra città e conta poco chi va in goal, è fo ndamentale il risultato finale. Sarà l'anno del Sora? Difficile dirlo, è ancora presto per poter fare una graduatoria delle favorite- ha aggiunto Di Stefano- Stiamo parlando di un campionato molto complicato, ma siamo consapevoli di dover lavorare ancora tanto. sarà il campo come sempre a parlare».Federico Di Stefano ha 27 anni ed è al secondo anno a Sora. La scorsa stagione ha realizzato 11 reti in Promozione. Due anni fa è stato ad Arce in Eccellenza, mentre tre anni fa ha vinto il campionato di Promozione a Formia realizzando 26 reti. Intanto la società ha comunicato l'ingaggio del trequartista 19enne, italo-cileno Diego Henrique Reveco ex Morolo e Racing Fondi.