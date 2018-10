© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come anticipato dal sito sportivo del Messaggero, il centrocampista del Sora, Ivan Reali, vittima di un colpo ricevuto a palla lontana dal difensore del Pomezia Morelli, dovrà subire un intervento chirurgico. Lo ha confermato la sua società nel pomeriggio di oggi. L'intervento avverrà nei prossimi giorni. Ivan Reali sarà sottoposto, attualmente ricoverato presso il Policlinico Umberto Primo di Roma dove è arrivato domenica sera in eliambulanza da Sora, subirà l'intervento chirurgico per ridurre la frattura al lobo frontale del viso, subita durante il secondo tempo della partita Sora-Pomezia di ieri. Frattura causata da un colpo deliberato e a palla lontana da parte dell'avversario, poi espulso con rigore assegnato dall'arbitro e trasformato per il Sora da Cano.L'operazione prevede l'inserimento di placche metalliche per saldare l'osso. I tempi stimati sono di sei mesi per un recupero completo, anche se il Sora ha fatto sapere che il calciatore potrebbe tornare a giocare qualche mese prima con una speciale protezione. La tempistica in questo caso sarebbe ancora da stabilire. La società Sora Calcio comunica inoltre che intraprenderà in ogni sede tutte le azioni necessarie per tutelare il proprio giocatore, vittima di un gesto inqualificabile. Sicura l'assenza domenica prosima nel big match di Cave tra i padroni di casa della Cavese, seconda ion classifica ed il Sora primo con quattro punti di vantaggio sui romani e sul Morolo. Al Sora mancherà anche Giuseppe Pagnani che sarà squalificato.Ad Ivan Reali in queste ore sono arrivati gli auguri di pronta guarigione sia da parte dei compagni di squadra, società e tifosi sorani sia da tifosi, allenatori e giocatori avversari ai quali si uniscono quelli della redazione sportiva del Messaggero. I compagni di squadra gli hanno dedicato la vittoria di ieri e sono in costante contatto con i familiari per conoscere l'andamento della situazione. Fortunatamente il ragazzo è in pericolo di vita. Dopo aver accusato il colpo, Ivan Reali era uscito dal campo. Sembrava una botta come tante altre invece Ivan Reali negli spogliatoi si è sentito male e dopo essere stato accompagnato all'ospedale di Sora è stato elitrasportato all'Umberto Primo di Roma.