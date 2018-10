© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Settebagni, fanalino di coda del girone B di Promozione con appena un punto nelle prime sette gare di campionato (ed eliminato nel turno preliminare della Coppa Italia), ha separato le sue strade da mister Giacomo Tramati. Al tecnico, protagonista di un doppio salto di categoria nel giro di due stagioni, è stata fatale la sfida di domenica scorsa persa in casa col Fiano Romano per 1-0.«Mi spiace per la tempistica di questa decisione presa dalla società – dice l’allenatore – Dopo il match perso col Passo Corese lo scorso 30 settembre avevo dato le dimissioni per dare una scossa all’ambiente, ma il club aveva ribadito a tutti la fiducia nei miei confronti. Successivamente siamo andati a prendere un pari importante a Vicovaro e domenica scorsa abbiamo subito un’immeritata quanto incredibile sconfitta interna contro il Fiano Romano. Speravo si potesse andare avanti, ma il calcio è anche questo». Il Settebagni ha affidato la panchina a mister Christian Argento che debutterà nel delicato match di domenica prossima in casa del Salto Cicolano che ha appena un punto in più.«In ogni caso auguro alla società di conservare una categoria per la quale abbiamo fatto grandi sforzi – prosegue Tramati - L’ossatura del gruppo è praticamente la medesima di quella che ha iniziato il percorso con me e l’allora direttore sportivo Giovanni Flore in Seconda categoria, vincendo il campionato conquistando 73 punti su 84. La passata stagione, con molti ragazzi all’esordio in Prima, abbiamo fatto uno strepitoso girone di ritorno mettendo insieme 37 punti e arrivando a una lunghezza dal Passo Corese, vincitore del girone. Dopo il ripescaggio in Promozione, la squadra è rimasta grosso modo la stessa e abbiamo iniziato a lavorare dal 16 agosto con un po’ di giovani per poi integrare l’organico con qualche elemento. Il progetto era chiaro e sapevamo bene che ci sarebbero state delle sofferenze perché in questa categoria servono elementi esperti e di spessore. Ora, comunque, cercherò di documentarmi un po’ in attesa di vivere una nuova avventura nella prossima stagione» conclude Tramati.