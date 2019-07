Ripescaggi in serie D, il Pomezia è terzo: il salto è vicino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Dipartimento Interregionale ha reso note le graduatorie di ripescaggio in Serie D alle quali fare riferimento nel caso in cui sia necessario completare l’organico del prossimo campionato. Al verificarsi di tale possibilità, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate di Eccellenza e una Società retrocessa dalla Serie D nella scorsa stagione. Ad esaurimento delle due graduatorie, qualora persistesse una vacanza di organico, entrerà in gioco quella con le Società retrocesse direttamente dalla Serie D.SOCIETA’ PERDENTI SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA1. AGROPOLI punti 372.3. LEGNANO punti 21,54. GLADIATOR punti 20SOCIETA’ SERIE D PERDENTI PLAY-OUT E RETROCESSE A SEGUITO DI DISTACCO SUPERIORE 8 PUNTI1. LEGNAGO SALUS punti 452. OLYMPIA AGNONESE punti 41,53. PAVIA punti 344. TAMAI punti 315.6. SINALUNGHESE punti 21,57. PRO DRONERO punti 20,58. CASTIADAS punti 199. VIAREGGIO punti 17SOCIETA’ SERIE D RETROCESSE DIRETTAMENTE1. POMIGLIANO punti 302. CASTELFIDARDO punti 213. 1937 MILAZZO (ex IGEA VIRTUS) punti 134. ROTONDA punti 4