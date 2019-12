© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sebastian Gay arriva domani a Fiumicino da Buenos Aires, dove oggi alle 14 si è imbarcato sull’aereo che ripoterà in Italia. Ad aspettarlo all’aeroporto romano ci sarà Pierluigi Vigna, attuale tecnico dell’Aranova (dove andrà a giocare) che è stato il suo ultimo allenatore alla Flaminia Civita Castellana, dove ha collazionato in due stagioni 36 presenze prima di tornare in patria nel 2016 per un lutto familiare, lasciando nella città delle ceramiche un buon ricordo.Stando a quanto ha scritto il giocatore su Fb è un ritorno programmato poiché, ha fatto sapere di aver perso sette chili in poco tempo per farsi trovare subito in condizioni atletiche quanto meno soddisfacenti anche perché il rapporto con Vigna non si è mai interrotto e sicuramente il tecnico di Fregene è stato colui che lo ha spinto a tornae.Classe 1983, Seba, ha indossato la casacca della Viterbese e Rieti sempre in serie D.Torna per rinforzare una squadra che spera di inserirsi nella lotta promozione e a giocare in Eccellenza regionale campionato che ha già conosciuto con la maglia del San Cesareo e Fregene.