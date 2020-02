© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte bene l'Under 18 del CR Lazio nella 14.ma edizione del torneo giovanile internazionale "Roma Caput Mundi". La rappresentativa guidata da Marco Ippoliti ha battuto con un secco 2-0 la Grecia, prima avversaria del girone di qualificazione alla finale di venerdì prossimo.Il lazio, dopo aver sofferto i primi venti minuti dell'incontro, trova le giuste misure alla Grecia, che fa della fisicità un suo punto di forza. A sbloccare il match, giocato sul campo di Lariano, è stato Susso Bamba, attaccante della Romulea. Il raddoppio, è arrivato invece nella ripresa e lo ha segnato uno dei migliori in campo, Daniele Iacoponi della Vigor Perconti.Nello stesso girone del Lazio, il Kosovo ha superato 4-3 dopo i calci di rigore il Frosinone (1-1 dopo i tempi regolamentari) in un atch il cui calcio d'inizio è stato dato dall'ambasciatrice del Kosovo in Italia, presente al match inaugurale della nazionale Under 18 del suo paese. A ricevere sua Eccellenza, il consigliere del CR Lazio della LND, Franco Cerro, e il sindaco della città di Paliano.Il Lazio torna subito in campo, nella seconda giornata, proprio contro il Frosinone, nel match che si gioca a Colleferro (ore 14.30) mentre il Kosovo affronta la Grecia sul campo Galeotti di Carpineto Romano. Nell'altro raggruppamento, sonora vittoria dell'Italia Lnd di Giuliano Giannichedda, che segna 5 reti all'Inghilterra. La Moldova, invece, ha superato 2-1 il Galles e nella seconda gara si giocherà una buona fetta di chance di qualificazione contro l'Inghilterra. L'Italia Lnd, invece, si misurerà proprio contro il Galles.In campo femminile, esordio sfortunato per il Lazio, che nel match contro il Galles esce sconfitto di misura (3-2). Oggi, la sfida al Kosovo (che ha superato Bolzano 4-0) per tenere vive le speranze di accedere alla finale del torneo "Il Calcio è Rosa"