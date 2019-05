© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ conto alla rovescia per il playoff della categoria Promozione che vedrà di fronte due squadre del comune di Fiumicino. L’Aranova infatti ospiterà il Fiumicino 1926 nel più classico dei derby. Il match si giocherà sul tappeto verde de “Le Muracciole” perché la compagine della via Aurelia è finita al secondo posto classifica nel girone A in quanto la Compagnia portuale Civitavecchia è stata automaticamente promossa per aver vinto la Coppa Italia. Il Fiumicino, invece, ha ottenuto il terzo posto nel raggruppamento C, alle spalle della Luiss, e in base al regolamento dovrà vedersela con il team del presidente Andrea Schiavi.NUOVA TRIBUNA AL CAMPO DELL’ARANOVASi è corso il rischio di dover disputare il playoff a porte chiuse poiché l’impianto de “Le Muracciole” non dispone di una tribuna per gli ospiti. Il presidente-imprenditore Schiavi è corso ai ripari e realizzato una struttura, in tempi record, per accogliere 200 persone dietro la porta opposta agli spogliatoi, rispondendo con professionalità e serietà al Fiduciario regionale degli impianti sportivi. Questo consentirà ai tifosi, al seguito del Fiumicino 1926, di poter assistere al tanto atteso match.IL DS MURSIA: «VOGLIAMO VINCERE IL PLAYOFF»Nel moderno impianto di via Galtelli la rosa a disposizione del mister Emiliano Bernardini si è allenata con la consueta serenità, mettendo a punto gli schemi tattici per cercare di prevalere nel derby facendo leva sul caloroso apporto dei fedelissimi che stanno preparando una scintillante coreografia. «Sarà una partita difficile – afferma il ds dell’Aranova, Alessio Mursia – essendo poi un confronto secco è aperto a tutti i possibili risultati. Il nostro gruppo è concentrato e sono certo che si batterà con la consueta determinazione per cercare di accedere alla fase successiva dei playoff. Centrare l’obiettivo sarebbe una bella cosa e anche una grossa occasione per ringraziare lo sforzo e la passione del presidente Schiavi».IL MISTER CECCARELLI: «SONO FORTI MA NON LI TEMIAMO»Il Fiumicino 1926 arriva per il secondo anno consecutivo ai playoff e i tifosi tirrenici sono fiduciosi di poter espugnare la roccaforte dell’Aranova. Intanto, però, il tecnico rossoblù è alle prese con qualche defezione di peso. «Con molta probabilità sarò costretto a privarmi dal primo minuto di gioco del bomber Mirko Forcina che non sta molto bene – dice Marco Ceccarelli, allenatore del Fiumicino 1926 -. Confido invece di recuperare in extremis Federico Parini. Sono due pedine fondamentali per la nostra prima linea». Mister come si presenta l’incontro? «E’ una partita difficile perché giocheremo contro una squadra “costruita” per vincere. Non li temiamo perché ritengo che siamo abbastanza competitivi. Sotto il profilo sportivo è una grossa soddisfazione la sfida tra due collettivi di località distanti pochi chilometri. Confido molto nel carattere del mio gruppo e auspico una partita all’insegna della sportività che vinca poi chi veramente merita di proseguire il cammino verso la tanto ambita Eccellenza».