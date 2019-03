© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vince ancora la Luiss, che al Futbolcampus manda ko anche il Fiumicino e resta in scia della capolista Vis Sezze, impegnata sul campo del De Rossi. Per la squadra di Rambaudi, sono andati a segno Nolano, su calcio di rigore, e il solito De Vincenzi, arrivato a quota 31 reti in campionato. Felice, a fine gara, l'ex ala della Lazio, Roberto Rambaudi: «Abbiamo giocato una partita di grande spessore, di grande tensione da parte nostra. Il rigore sbagliato nel primo tempo poteva tagliarci le gambe, ma nel secondo abbiamo invece reagito bene e abbiamo meritato la vittoria».Sul rush finale del campionato, il tecnico della Luiss non si sbilancia: «Ci attendono ancora 6 battaglie. Affrontiamole con questa determinazione e alla fine vedremo dove saremo. Faccio i complimenti ai ragazzi per il grande campionato che stanno facendo. Ora bisogna continuare non mollando nulla sul piano dell'attenzione e della disponibilità».