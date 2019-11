Il Fiumicino ritrova Forcina-gol e va in fuga nel girone A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiumicino in fuga. Allungano infatti il passo i tirrenici in seno al girone A del campionato di Promozione grazie alla vittoria esterna nei confronti del Csl Soccer e soprattutto approfittando del mezzo passo falso interno del Città di Cerveteri che ha pareggiato contro il Canale Monterano. Per effetto di questo la compagine del presidente Simone Munaretto guida il raggruppamento con 28 punti e il Città di Cerveteri insegue a cinque lunghezze. Tutto alla vigilia dello scontro al vertice che vedrà domenica i secondi della classe scendere al “Pietro Desideri” per affrontare la capolista. «Siamo determinati a restare in vetta – precisa il centrocampista rossoblù, Luca Di Meglio – quindi vogliamo la vittoria contro il Città per allungare il passo».E’ PACE FATTA TRA SOCIETA’ E FORCINAUn successo pesante quello inanellata dal collettivo di mister Di Ruocco il quale ha confermato la validità delle scelte e del gioco che hanno trasformato il Fiumicino in rullo compressore. «La nostra forza è il gruppo – aggiunge Di Meglio – che è molto unito e sa gestire le situazioni difficili perché il filo conduttore è l’amicizia che ci lega anche fuori dal rettangolo di gioco». Il Fiumicino è oramai lanciato verso il salto di categoria? «Andiamoci piano – precisa – siamo felici di essere primi ma dobbiamo vincere la rivalità di diversi collettivi agguerriti e attrezzati. Non dobbiamo dimenticare che si è scatenata la corsa a battere la capolista per motivi di prestigio e quindi dobbiamo tenere alta la concentrazione. Anche domenica scorsa ci siamo misurati contro un complesso che ha cercato di renderci le cose difficili». Per fortuna, dopo la pace fatta con la società, ci ha pensato un gol pesante del bomber Forcina. «Mirko è stato straordinario – conclude Di Meglio – perché ha giocato con la testa fasciata, dopo uno scontro di gioco, quasi oltre 80'. Oltre a realizzare il gol-partita ha mostrato tanto attaccamento ai colori del Fiumicino perché poi stremato è stato costretto a ricorrere ai sanitari che gli hanno applicato 6 punti di sutura. E’ stato veramente un grande».