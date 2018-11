© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppio recupero infrasettimanale per le squadre pontine. In Promozione 1-1 tra Real Latina e Santa Maria delle Mole: botta e risposta tra Matteo Comandini per i padroni di casa ed Alessandro Spaziani per gli ospiti. Il Real resta sempre in fondo al girone C con soli quattro punti all’attivo (- 1 dal Lariano), frutto di un poker di pareggi, mentre i romani si attestano a metà classifica. In Prima categoria nel match tra Atletico Cisterna e Sabotino, sospeso lo scorso 4 novembre sul risultato di 2-0 per gli ospiti, è arrivato il successo per 2-1 dei cisternesi che si sono imposti in extremis. Vantaggio Sabotino firmato nel primo tempo da Tiligna, ma nella ripresa sotto una pioggia torrenziale micidiale uno-due della compagine allenata da Guitaldi, che, nonostante l’inferiorità numerica per il rosso ad Orbisaglia, ha ribaltato tutto prima con il penalty realizzato da Salerno e poi con il guizzo di Cortese. In virtù dei preziosi tre punti l’Atletico Cisterna sale a quota 6 agganciando la quint’ultima piazza, mentre il Sabotino resta quinto a -4 dalla capolista Nuovo Cos Latina.