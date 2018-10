© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono giocate nel pomeriggio le gare d’andata dei Trentaduesimi di Finale della Coppa Italia di Promozione. Cinque vittorie esterne, "firmate" dall'Aranova, dal Fiano Romano, dal Palocco, dal Morandi e dalla pontina Monte San Biagio. Ricca di gol la vittoria del Palocco sul campo della Luiss. Hanno vinto i lidensi, sfruttando al meglio le disattenzioni difensive dgli universitari, che dopo essere andati sotto 2-0, hanno reagito ma non è bastato per evitare il 3-2 finale. Le gare di ritorno sono in programma mercoledì 17 ottobre a partire della 15.30Duepigrecoroma - Aranova 2-4Accademia Calcio Roma - Fiano Romano 0-1Luiss – Palocco 2-3Atletico Torrenova - R. Morandi 2-3Hermada - Monte San Biagio 1-3Città di Cerveteri - Pian Due Torri 1-0Tolfa - Santa Marinella 1-0Canale Monterano - CSL Soccer 2-0Compagnia Portuale- Monti Cimini 1-1Corneto Tarquinia - Bomarzo 3-0Vigor Acquapendente – Montefiascone 1-0Doc Gallese - MaglianeseCantalice - Spes Poggio Fidoni 2-2Licenza - Salto Cicolano 3-0Palestrina - Vis Subiaco 2-0Guidonia - Riano 1-1Passo Corese - S.Angelo Romano 1-1Vicovaro – Giardinetti 2-2Tivoli - Atletico Zagarolo 4-2Vis Sezze - Lupa Frascati 2-0Santa Maria delle Mole - Dilettanti Falasche 2-0La Rustica – Fiumicino 3-2Atletico Morena - Fonte Meravigliosa 5-1Virtus Olympia - Atletico Lariano 4-2Ostiantica - De Rossi 3-1Casalvieri – Alatri 3-1Suio - Cassino Colosseo 3-2Ferentino – Roccasecca 4-0Città di Paliano - Città Monte San Giovanni 5-0Aurora Vodice Sabaudia – Formia 3-1Mistral Gaeta - Sporting Calcio Vodice 4-1Pontinia – Terracina 3-1