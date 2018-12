© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colpo di mercato del Pomezia che qualche minuto fa ha annunciato l'ingaggio del bomber argentino Victor Gomez dal Morolo. L'attaccante 24 anni era arrivato in ciociaria dall'Union Santa Fè, serie A argentina ed aveva realizzato ben 11 reti con la maglia del Morolo. La trattativa che andava avanti da alcuni giorni, tanto che mercoledì, proprio a Pomezia nella gara di recupero, Gomez non è sceso in campo pur essendo in lista e disponibile. La trattativa è stata conclusa dopo quasi 12 ore di tira e molla. Decisiva è stata la volontà del giocatore di spostarsi a Pomezia, e a nulla sono valsi i tentativi dei vertici societari del Morolo per far ritornare il ragazzo sui suoi passi. Victor Gomez è stato scoperto dal Morolo grazie al mister Mirko Granieri, che aveva visionato alcune videocassette.Con l'acquisto di Gomez la compagine del patron Alessio Bizzaglia e del presidente Nazareno Cerusico fa un notevole salto di qualità e si (ri)candida per la promozione in D. Mister Cristiano Gagliarducci potrà contare su una coppia d'attacco da sogno, Laghigna-Gomez, che potrebbe già esordire domani nella trasferta a Cave contro al Cavese. Il Morolo dovrà correre ai ripari ed acquistare un nuovo centravanti.