Spazio alla seconda. Anzi, alle seconde, che domenica il calendario del girone B di Eccellenza mette a confronto. Pomezia-Audace è infatti seconda contro seconda, un match in cui è vietato sbagliare. In palio c'è almeno un posto nei play off, se non la possibilità di rincorrere il Tor Sapienza, che sembra lanciatissimo. Insiomma a via del Varrone si gioca una gara che vale tanto. Cristiano Gagliarducci, tecnico della squadra di casa, prova a suonare la carica. «Ci aspetta una partita tosta - ha detto - tra due squadre che hanno gli stessi valori tecnici in campo, pertanto occorre giocare con la massima concentrazione. Da parte nostra c'è la voglia di riscattare la sconfitta di domenica e questo è un motivo in più per dare il massimo anche in questa occasione».Gagliarducci è molto abbottonato sulla formazione che dovrà scendere in campo: «Non ho deciso ancora nulla - ha detto - quanto ai giocatori da impiegare e nemmeno il modulo. Deciderà sabato». Per la cronoca anche l'Audace si porta in dote due sconfitte di fila e pertanto venderà cara la pelle.