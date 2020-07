Petruzzi è ufficialmente l'allenatore dell'Atletico Lodigiani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Novità importante in casa dell'Atletico Lodigiani, che ha ufficializzato l'arrivo dell'ex giocatore di Roma, Brescia e Bologna Fabio Petruzzi sulla panchina della prima squadra partecipante al prossimo campionato di Eccellenza.Il Direttore Sportivo Gianluca Rossini, di concerto con i presidenti Andrea Augello e Camillo Carlini, ha messo a segno un altro colpo grosso ponendo così il primo tassello nella costruzione del nuovo organico per la stagione 2020-21. "Diamo il benvenuto a mister Petruzzi con l'auspicio di poterci prendere delle belle soddisfazioni insieme - dice il Direttore Sportivo Gianluca Rossini-. Dall'alto della sua lunga esperienza da calciatore professionista, Petruzzi potrà trasmettere i giusti insegnamenti ai nostri giovani, sui quali punteremo molto anche per il prossimo campionato di Eccellenza. Detto ciò, ringraziamo per l'opera svolta Roberto Rambaudi, che è stato il nostro allenatore prima della sosta forzata dovuta alla pandemia. Ci siamo messi alle spalle un lungo periodo di inattività e stiamo lavorando per allestire un organico in grado di giocarsela nelle zone nobili della classifica. È presto per indicare i traguardi possibili, ma la volontà di costruire una rosa interessante è la priorità assoluta" conclude il ds Rossini.Da tecnico, Petruzzi ha allenato nelle giovanili della Roma, e poi tra le altre è stato sulle panchine di Guidonia, Mentana Jenne, Luiss e Divino Amore. L'altra novità è rappresentata dall'arrivo in veste di team manager di Luca Di Leginio, che vanta già esperienze significative come osservatore del Carpi, nel Pro Calcio Tor Sapienza e come Direttore Sportivo dell'Almas Roma.