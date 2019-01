© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo gol non si scorda mai. Basta dirlo a Domenico Palombi, ventiduenne portiere di riserva del Ronciglione che domenica contro Casal Barriera nella ripresa è stato gettato nella mischia dal tecnico dei viterbesi per mancanza di attaccanti. E lui ha ripagato la scelta facendo gol dopo pochi minuti, grazie alla collaborazione con il fratello Matteo. «Tutto in famiglia - dice sorridendo Domenico - Lui ha tirato e sulla ribattuta "del collega" ho fatto gol. Li per li non ci ho creduto, poi ho realizzato che la palla era terminata in rete ed è stata una grande gioia. In pratica ho riaperto la gara, peccato non aver pareggiato. In settimana ero stato provato nel ruolo di centravanti e avevo anche fatto una buona impressione al tecnico».Domenico, ha iniziato a giocare con l'Etrusca come portiere sotto la guida di Aldo Coletta, che lo provato anche come attaccante per un paio di stagioni con i giovanissimi. «Alla fine quell'esperienza è stata utile - ha sottolineato il giocatore del Ronciglione - tanto di aver realizzato diciassette gol. Poi però la passione di stare tra i pali ha vinto e sono tornato a fare il portiere. Ora sono di nuovo a disposizione, sia come portiere e se è necessario come attaccante».Non manca un pensiero sulla stagione complicata della formazione cimina. «Se mantentiamo lo stesso atteggiamento delle ultime gare - ha detto ancora Palombi - possiamo salvarci. C'è stato rinnovamento positivo pertanto c'è nella squadra la massima fiducia per raggiungere quello che è l'obiettivo stagionale ovvero la salvezza».In carriera Palombi che si rilascia suonando la batteria, ha giocato con la Cicram Ronciglione e poi è andato alla Flaminia Civita Castellana in serie D, collezionando una ventina di presenze, e poi alla Pianese ed Acquapendente.