Lorenzo Meledandri, 21 anni, romano, centrocampista centrale ex Montevarchi in serie D e con un passato nelle giovanili del Tor di Quinto (titolo italiano Juniores conquistato) e Chidinouzoma, centrocampista di 19 anni, ex Cynthia Genzano e La Rustica, sono due nuovi giocatori del Morolo. L'accordo è stato raggiunto in mattinata ed i due ragazzi si sono messi subito a disposizione del neo tecnico Gianluigi Staffa. Sabato pomeriggio saranno in campo nell'amichevole a Ceccano di Mirko Carlini.Uzoma, nato in Italia da padre nigeraiano e mamma del Mali, i e Meledandri si aggiungono a Giuseppe Di Mambro, difensore ex Cassino e Canicattì ed a Matteo Laurato, 30 anni, attaccante ex Fregene, Pomezia e Civitavecchia che avevano firmato con il Morolo nei giorni scorsi. Salgono a quattro quindi i volti nuovi dei biancorossi pronti ad annunciare anche l'esterno Mirko Marini già a Morolo la scorsa stagione ed un attaccante di categoria da affiancare al confermato Franco Cataldi. Ad ore sono attese novità. Confermati intanto il portiere Damiano Palombo, Giorgio Santarelli, Tommaso Alteri e Marco Capuano. Tanti i giovani che sono in prova e sotto osservazione del tecnico Staffa.Il Morolo che ha rinforzato la società con il ritorno dell'ex presidentissimo Oreste Franchi, ora vicepresidente e di Augusto Schiavi, come socio, punta ad una salvezza tranquilla.