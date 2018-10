© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sale l’attesa per la sfida tra Montespaccato (11 punti) e Real Monterotondo Scalo (una delle tre battistrada del girone A con 14 punti). In casa capitolina mister Marcello Belli anticipa l’analisi del match. «Una gara da tripla. Affronteremo una grande squadra con giocatori di livello come Pascu, Lalli e Abbondanza. I punti in classifica li hanno guadagnati sul campo con le prestazioni e credo che verranno qui per fare la partita, ma anche noi faremo altrettanto. Il fatto di giocare in casa sposta poco, anzi noi forse abbiamo avuto addirittura momenti migliori in trasferta, ma nel complesso siamo soddisfatti del nostro inizio di stagione».Un avvio sicuramente positivo che ha rappresentato anche il debutto assoluto di mister Belli nel massimo campionato regionale. «Il giudizio sul mio lavoro lo lascio dare agli altri, io mi ritengo soddisfatto anche se forse qualche episodio ci ha tolto qualche punto, ma questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano». D’altronde questo è un girone particolarissimo: dopo sette giornate non solo non c’è una squadra a punteggio pieno, ma nessuna ci si avvicina nemmeno lontanamente.«E’ il segnale di un raggruppamento equilibratissimo. Nel gruppo A si può perdere punti contro ogni avversario, non credo che nel B valga lo stesso discorso. Ci sono tante squadre in grado di poter dire la loro per la vittoria finale. Se dovessi fare un nome secco? Direi che la favorita è il Team Nuova Florida». E il Montespaccato? «Siamo una squadra giovane, molto dipenderà dall’entusiasmo che riusciremo ad alimentare. Non abbiamo pressioni di risultato, almeno al momento…».