Monterosi in gran movimento sul mercato con la riapertura delle liste. Il presidente Luciano Capponi continua ad investire nella rosa della squadra nonostante il primo posto nel girone E di serie D. E' arrivato in biancorosso (ovvero il ritorno) dell'attaccante Renan Pippi, che andrebbe a rinforzare un reparto già forte di suo con Sciamanna e Roberti.

« Ho fatto una lunga riflessione e sono tornato. Grazie a tutti per questa nuova possibilità» ha detto il giocatore.

« C'è un ottimo rapporto tra noi - ha rivelato Capponi - è un elemento di qualità su cui possiamo contare»

Per quanto riguarda le partenze in casa del Monterosi, sicura l'uscita del centrocampista Ruggero.





