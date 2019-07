Ultimo aggiornamento: 20:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Monterosi è pronta a far nascere la squadra di calcio per il campionato regionale di Eccellenza Femminile.Tutte le ragazze che fossero interessate a partecipare al progetto sono state invitate dalla società biancorossa ad un incontro presso la Tenuta " Vigne Nuove " del presidente Luciano Capponi giovedi 1 agosto a partire dalle ore 19. Sarà presente lo staff che si avvale della collaborazione di Rosy Conti e del giornalista Giulio Galasso che avrà un ruolo dirigenziale all'interno della squadra.« Proveremo costruire qualcosa di nuovo anche nel calcio femminile di questa provincia - ha detto il diesse Alessia Tarani esterno di sinistra -: Il presidente Capponi ha deciso di investire risorse in questo settore. Tra le persone che collaborano con lui, c'è una forte presenza femminile e alcune di queste ragazze faranno parte della nuova rosa. Ci aspettiamo molte adesioni». La lista per ora comprende: Anna Paola Marini Agostini (centrocampista),Chiara Catalini (allenatore della scuola calcio che gioca esterno), Lorenza D'Antonio (difensore centrale), Loredana Trombetta ( team manager della squadra maschile, terzino), Francesca Vannini ( staff della prima squadra, mediano di interdizione). Capponi è pronto a scommetere sul progetto: « Se rispetta il protoccolo “No Fair No Play” sarà sicuramente vincente»