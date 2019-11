© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questi casi, parlare di risultato sul campo è superfluo. La vittoria è andata per 2-1 al Grifone Gialloverde, ma quello che si è visto al termine del match è stata una vergogna. Uno dei due assistenti (prova nettamente insufficiente per la terna, con errori clamorosi!) al rientro negli spogliatoi oltre a dire ai giocatori di casa “siete una squadra di merda” avrebbe spinto anche un dirigente gialloverde.La società del Presidente Lorenzo Minciotti, si è rifiutata di ritirare e firmare il “rapportino” a fine gara, ma soprattutto nei prossimi giorni presenterà un esposto all’AIA e per conoscenza anche alla Federazione.«Siamo una squadra con un’età media di 18 anni. Ci siamo sempre comportanti in maniera educata e rispettosa verso arbitri e avversari, mai visto una cosa del genere al termine delle gara. Un episodio che fa male al calcio e anche alla società. Negli ultimi anni troppe cose ho visto, è diventato un mondo strano. Noi abbiamo lavorato sempre con passione e dedizione nei confronti dei giovani e sono deluso da questo episodio. E' stato uno schiaffo al nostro lavoro» . Queste le parole di un amareggiato Lorenzo Minciotti, Presidente del Montefiascone.