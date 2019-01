© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dieci reti in 16 presenze. Per il bomber Fabio Mallozzi il quarto posto nella speciale classifica dei cannonieri (ex aequo con Macciocca del Msg Campano e Coia del Pontinia) e alle spalle di Ambrifi, Zaccaro e del leader Fazi. Un giocatore che, nonostante non sia più giovanissimo (33 anni compiuti l’8 gennaio), è sempre tra i migliori e grazie alle sue perle vuole trascinare sempre più in alto il Monte San Biagio. Nel 2018 i play-off furono mancati per un soffio, ma quest’anno i monticellani di Alessandro La Rocca vogliono centrare il colpo grosso. A dicembre era vicinissimo a vestire la maglia del Formia, la sua città d’origine, che peraltro domenica 27 gennaio affronterà da avversario sul sintetico di Maranola. «La tentazione c’era di ritornare a Formia, ma poi alla fine ha prevalso il cuore perché a Monte San Biagio sono stato sempre bene e accolto come un figlio dal presidente Maddaluna». Doppiette al Formia, al Ferentino e al Casalvieri e altri centri firmati nelle sfide contro Pontinia, Alatri, Cervaro e Monte San Giovanni Campano. Uno score invidiabile. «Fa sempre piacere andare a segno – prosegue il numero 10 biancoverde – Ma l’importante è che vinca la squadra. Ci siamo prefissati un obiettivo, chissà che non sia la volta giusta anche per regalare una bella soddisfazione alla nostra tifoseria che ci segue sempre con notevole passione». Con De Simone, Gesmundo e Caiazzo forma un poker di giocatori offensivi dal sicuro talento.