Una rete in mischia del capitano Renato Lustrissimi ha consentito al Città di Anagni di mister Manolo Liberati di sbancare per 1-0 il campo del Latina in un derby laziale di serie D che tornava dopo ben 18 anni. Gli anagnini raggiungono a 20 punti il Ladispoli ed il Flaminia. Gli anagnini pur restando ancora nei playout, hanno però una gara da recuperare, il 29 dicembre con una delle capoliste, il Trastevere e domenica al Caslini di Colleferro arriverà proprio il Ladispoli per uno spareggio salvezza di primaria importanza.Il successo di oggi a Latina per il Città di Anagni corrisponde all'ottavo risultato utile consecutivo di cui tre successi, due dei quali in trasferta. Il portiere Giuseppe Stancampiano è imbattuto da tre partite.«Oggi ho toccato la palla in mischia ed è andata bene, ho realizzato questo goal importantissimo- ha spiegato Renato Lustrisimi, capitano anagnino- è il mio primo gettone stagionale, se così si può dire, ovvero il mio primo goal. Anche lo scorso anno ne ho realizzato uno con l'Anagni in Eccellezza, mancando tante gare posso migliorare il bottino. Era fondamentale un risultato importante anche alla luce delle dirette concorrenti alla salvezza che hanno quasi tutte vinto. Credo che rispetto all'inizio di stagione abbiamo raggiunto una importante maturità da squadra, soffriamo meno e siamo piu' cinici».«Il mister da alcune partite- ha aggiunto Lustrissimi- mi ha cambiato ruolo spostandomi dal centrocampo al centro della difesa ed ho cambiato anche il mio storico numero otto al quattro. Mi sto trovando molto bene e credo che le prestazioni siano positive. Soprattutto stanno arrivando i risultati. Tra l'altro da tre partite non subiamo goal. Gli infortuni iniziali non ci hanno aiutato nel nostro cammino, ma ora siamo al completo e la differenza si vede. I nuovi arrivati si sono messi a disposizione da subito e si sono integrati benisismo nel gruppo. Ora apettiamo anche il ritorno di Francesco Cardinali».«Domenica riceveremo il Ladispoli- ha concluso il capitano biancorosso- sarà un'altra gara molto importante, ma non dobbiamo avere l'assillo di dover vincere a tutti i costi. Da adesso in poi saranno tutte finali. Servirà anche il sostegno del nostro meraviglioso pubblico»