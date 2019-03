© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lupa Roma e Ladispoli non vanno oltre l'1-1 nella gara d'anticipo della 32a giornata. La sfida salvezza, del girone G di serie tra queste due squadre si è chiusa con un pari, che forse serve solo alla squadra ospite, che muove la classifica con un punto incassato fuori casa.Il Ladispoli anche se in maniera alternata ha giocato meglio della squadra di casa.Nella ripresa i gol. Dopo due minuti vantaggio del Ladispoli su calcio di rigore con Cardella per un precedente atterramento di in area di un giocatore tirrenico.Il pari della squadra di casa venti minuti dopo per merito di Ansini con un tiro di sinistro che si è insaccato alle spalle di Salvato. Il Ladispoli ha replicato immediatamente e sfiorato il gol del successo più di una volta.Il pareggio finale lascia gli uomini di Marco Amelia in zona retrocessione e ancora lontani dalla zona playout; il Castiadas è lontano ancora cinque punti. Castiadas, che invece è stato superato temporaneamente di un punto dalla formazione di Cotroneo.