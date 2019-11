Triangolare amichevole di lusso al Francesca Gianni, oggi pomeriggio, tra il Lecce di Fabio Liverani, in ritiro a Roma in vista della partita di domenica contro la Lazio, l'Atletico Lodigiani, che partecipa al campionat di Eccellenza, e la Juniores della Nuova Tor Tre Teste.

Nella prima minisfida da 45' il Lecce ha battuto 4 a 1 la Nuova Tor Tre Teste (in evidenza Lapadula, autore di una doppietta), mentre nel secondo confronto il Lecce ha superato col punteggio di 2 a 1 l'Atletico Lodigiani (gol di Gori per i biancorossi romani); infine, nel terzo minimatch l'Atletico ha superato la Nuova Tor Tre Teste col punteggio di 3 a 2 (per l'Atletico gol di Cericola, Simone Demofonti e rete di Paolocci).





