L’Unipomezia è a un passo dalle semifinali della Coppa Italia, competizione che la formazione pometina ha dimostrato di onorare spesso nel recente passato (due trionfi negli ultimi tre anni). Nel match di ieri al Bruno Abbatini di Genzano, la formazione di mister Grossi ha vinto 3-1 (con Francabandiera che ha parato a Silvagni il rigore del possibile 2-2) e si è messa un bel pezzo avanti in ottica qualificazione: «Abbiamo preso un bel vantaggio – conferma l’attaccante classe 1982 Emanuele Morelli, che ha sbloccato il risultato dopo pochi minuti – Ma non possiamo permetterci di sottovalutare la Cynthia, che già ci ha costretto al pari in campionato e che recentemente si è rinforzata con alcuni innesti importanti tra cui quello di Ceccarelli che ieri ha segnato e che noi conosciamo molto bene per averlo avuto qui: un attaccante che darà loro una grossa mano nella corsa per la salvezza».L’Unipomezia, una volta di più, sta dimostrando di tenere a questa Coppa Italia: «E’ chiara l’intenzione del presidente Valle e del club e poi questa competizione ci ha regalato grandissime emozioni, lasciandoci splendidi ricordi. Ovviamente non è semplice portare avanti questo impegno, a maggior ragione se dovessimo di nuovo tornare a disputare la fase nazionale, ma noi siamo l’Unipomezia e dobbiamo provarci». Per Morelli è il secondo sigillo stagionale, il primo in Coppa: «Ora sto trovando più spazio, ma questa sarà la mia ultima stagione da calciatore e poi tornerò a dedicarmi al ruolo che avevo fatto qualche tempo fa per qualche mese ovvero quello di direttore generale che è la mia aspirazione. Prima di smettere, però, vorrei vedere questo club in serie D: il mio legame con questa società è fortissimo e non potrei vedermi da un’altra parte, c’è totale sintonia col presidente».L’Unipomezia si ritufferà ora in campionato dove l’aspetta un big match: «Ospiteremo la capolista Real Monterotondo Scalo che sta facendo benissimo e merita l’attuale posizione in classifica. Una sfida affascinante che cercheremo di giocare al meglio. La classifica è totalmente aperta anche se nelle ultime cinque partite non siamo riusciti a trovare i tre punti». Il mercato è aperto e anche in casa Unipomezia ci sono da programmare interventi importanti: «Purtroppo ci lascerà Laghigna che è un amico e un attaccante di grande spessore, ma sono convinto che la società non si farà trovare impreparata»