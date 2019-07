Ultimo aggiornamento: 11:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiuggi torna ufficialmente nel calcio che conta. La Città Termale nella stagione 2019-2020 che sta per iniziare parteciperà al campionato nazionale di serie D. In comune c'è stata la presentazione. La nuova società denominata Atletico Terme di Fiuggi è nata dalla fusione tra la Sff Atletico di Fiumicino e l'Atletico Fiuggi Terme. Il progetto è stato presentato oggi, presso l'Aula consiliare del Comune alla presenza del Sindaco Alioska Baccarini e dell'assessore allo sport Marco Fiorini. La nuova società di calcio che fa capo al patron Mario Ciaccia e al presidente Davide Ciaccia.A guidare i ragazzi sarà il mister Beppe Incocciati, figura di primo piano del calcio italiano in virtù della grande esperienza maturata negli anni da calciatore (Milan, Napoli, Atalanta e Bologna su tutte) ma anche da allenatore (Cisco, Atletico Roma e da ultimo il Martina). Legato da tempo alla città di Fiuggi, Incocciati ha saputo valorizzarne il territorio anche grazie al proprio impegno politico e nel sociale. La squadra ancora in fase di formazione inizierà gli allenamenti domani e fino al 14 agosto sarà in ritiro tra Fiuggi e Piglio. L'obiettivo è quello di riportare entusiasmo attorno al calcio anche a Fiuggi.