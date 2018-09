Vince ancora l'Astrea, che fa suo anche il derby con il Montespaccato, giocato al campo Urbetevere a La Pisana per l'indisponibilità dello stadio di Casal de Marmo. Ospiti in vantaggio con un calcio di rigore, trasformato dal solito Calì (quarta rete in quattro gare) ma l'astrea ribalta tutto con la doppietta di un altro solito noto, Di Iorio quarta rete anche per lui). Con questo successo l'Astrea resta al comando della classifica del girone A dell'Eccellenza a punteggio pieno, aumentando a 4 i punti di vantaggio sulle prime inseguitrici, la Valle del Tevere e il Team Nuova Florida. © RIPRODUZIONE RISERVATA