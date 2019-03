© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sfida salvezza per il campionato nazionale di serie D, girone G, domani pomeriggio ad Ostia per il Città di Anagni di mister Manolo Liberati che appaia la squadra ostiense in classifica ai margini della zona playout. Un vero spareggio salvezza. In casa dei ciociari al Messaggero parla il centrocampista anagnino Enrico Tataranno, 19 anni.«Domani ci aspetta una partita importantissima, una delle più importanti della stagione e noi sappiamo che dobbiamo dare tutto per portare a casa la vittoria. Mi aspetto una partita combattuta e in bilico fino all'ultimo minuto, loro sono una buona squadra ma se noi non commettiamo errori possiamo giocarcela con chiunque- spiega Enrico Tataranno- Purtroppo nell'ultimo periodo abbiamo pagato ogni errore commesso e per questo dobbiamo alzare ancora di più la concentrazione e non dobbiano mollare neanche un centimetro, solo con il lavoro e la voglia di arrivare si può migliorare».«Fino ad ora mi sono trovato molto bene ad Anagni, sia con la società che fino ad ora non ci ha fatto mancare nulla sia con i compagni con i quali si è creato un gruppo fortissimo. Per quanto riguarda la mia carriera penso intanto a fare bene fino alla fine dell'anno e a raggiungere il nostro obiettivo della salvezza, poi in futuro spero di riuscire a fare il salto nei professionisti. Secondo me per portare a casa i tre punti da Ostia- aggiunge Tataranno- dobbiamo fare affidamento in quelle che sono le nostre caratteristiche principali ovvero il gioco e la cattiveria che non deve mancare mai. Dobbiamo affrontare sia la gara con l'Ostia che le ultime partite come fossero finali ma senza ansie e con la testa libera».«Quest'anno- ha aconcluso il giovane centrocampista dell'Anagni- ho fatto un goal contro il Budoni nel girone di andata e spero di riuscire a farne altri per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo. Come calciatore ho fatto il settore giovanile a Tor Tre Teste poi gli Allievi Nazionali ad Empoli, un altro anno a Tor Tre Teste e lo scorso anno il campionato di Eccellenza con l'Audace. Non tutte le squadre hanno il gruppo che abbiamo noi ad Anagni e sono poche le squadre che giocano bene a calcio come proviamo a fare noi. Per quanto riguarda l alta classifica credo che il lanusei alla fine riuscirà a mantenere i punti di vantaggio che ha accumulato nonostante avellino trastevere e latte dolce siano delle grandi squadre. Per la salvezza imvece credo che si lotterà fino all'ultima giornata, è ancora tutto in bilico e noi non molleremo fino alla fine».