Fiumicino in fuga. Grazie a una “bomba” del solito Forcina, nei minuti finali, la compagine tirrenica prevale sul Monte Mario e allunga in vetta al girone A di Promozione sulla Nuova Pescia Romana. Non passa molto dal fischio di inizio che i padroni di casa passano in vantaggio con una prodezza balistica di Parini che scatta sul filo del fuorigioco e con un pallonetto mette la sfera alle spalle di Anelli. Reagiscono subito gli ospiti e Molon è chiamato a una deviazione in angolo su diagonale di Barbabella. Al 22’, ci prova con scarso successo Lotti. Al 23’, la svolta del match con l’espulsione di Forchini che commette un brutto fallo ai danni di Parini. Al 26’, Circuri sfiora il pari con un colpo di testa che sorvola la trasversale. Due minuti dopo Parini manca il raddoppio grazie alla bravura del portiere Anelli. Al 40’, Parini suggerisce un assist per Pischedda a cui si oppone con bravura l’estremo difensore romano.



MOLON PARA TUTTO

La ripresa si apre con una punizione di Di Meglio che sfiora l’incrocio. Al 13’, doppia conclusione ravvicinata di Lotti a cui si oppone in tuffo Molon. Al 18’, l’attivo Parini suggerisce per il nuovo entrato Forcina che viene anticipato in extremis. Al 24’, la doppia fredda per i padroni di casa che vedono il solitario Pagnotta superare Molon da pochi passi. Alla mezz’ora, Lotti chiama Molon a un difficile intervento. Al 36’, conclusione ravvicina di Bruni con risposta di Molon. Al 41’, esplodono gli spalti del “Desideri”: lungo fallo laterale di capitan Benedetti su cui piomba come un falco Forcina che aggancia e con una fiondata ravvicinata scaraventa la sfera nel sacco. Al 47’, Circuri chiama ancora in causa l’estremo difensore rossoblù che para e mette in cassaforte tre punti pesanti per la capolista Fiumicino 1926.



FORCINA: «ABBIAMO SOFFERTO CON UNA GROSSA SQUADRA»

«Sono ovviamente soddisfatto della vittoria anche se abbiamo sofferto troppo contro il Monte Mario che è una grossa squadra – commenta Mirko Forcina al termine della partita -. Dobbiamo essere più cinici altrimenti si rischia. Personalmente non giocavo da diverse partite e quindi tornare al gol è sempre una gioia. Ora dobbiamo consolidare il primato e continuare a scendere in campo con determinazione partita dopo partita»



FORMAZIONI

Fiumicino 1926. Molon, Reale A., Camanni, Benedetti M., Cordova, Trimeliti (27’ st Cuomo), Parini (38’ st Di Franco), De Nicolo (38’ st Di Iorio), Pischedda (14’ st Forcina), Di Meglio, Clementucci (27’ st Reale M.). A disp. Sofia, Rasseni, Maresca, Bove. All. Di Ruocco.

Monte Mario: Anelli, Appolloni, Battistelli, Forchini, De Angelis (20’ st Costa), Circuri, Celi, Cricco (38’ st Ciampano), Pagnotta, Lotti (34’ st Bruni), Barbabella (11’ st Ramundi). A disp. Salvatori, Benedetti A., Gueye, Lipera. All. Ceresi

Arbitro: Dini di Cista di Castello (Spoletini-Lanzellote)

Reti: 5’ pt Parini, 24’ st Pagnotta, 41’ Forcina

Espulso: 23 pt Forchini per gioco falloso.



