Ieri ha colpito un avversario di prestigio come il Latina, siglando il suo secondo gol stagionale dopo quello alla Vis Artena. Gianmarco Tocci, attaccante classe 2001, è una delle scommesse in cui mister Marco Amelia ha creduto di più. E finora il giovane centravanti lo ha ripagato a suon di prestazioni convincenti e (appunto) due reti. Quella di ieri poteva valere il successo col Latina, sfumato nel finale. «Un peccato, avevamo interpretato la gara nella maniera giusta – dice Tocci – Purtroppo abbiamo preso gol sugli sviluppi di una palla inattiva e i tre punti ci sono sfuggiti. La dedica? E’ per mio papà Stefano e il mio fratello maggiore Matteo che mi seguono sempre».Tocci è un centravanti “vecchio stampo” a cui, nonostante la giovane età, non mette paura “sgomitare” lì davanti. «Ho sempre interpretato questo ruolo così, mi piace combattere». Il suo idolo è Zlatan Ibrahimovic. «E’ un fenomeno, ma oltre a questo è lo spirito e il suo modo di vivere il calcio che mi affascina» sottolinea Tocci che, dopo aver mosso i primi passi tra Don Orione e Delle Vittorie, vive una parentesi importante di sei anni con le giovanili della Lazio (fino ai Giovanissimi) e poi si sposta alla Lupa Roma. «Il tecnico più importante della mia carriera? E’ stato proprio uno della Lupa Roma, vale a dire Carlo Monaco: è stato lui a spostarmi da attaccante esterno a centrale. Ora ho la fortuna di poter essere allenato da un grande tecnico e da una grande persona come Marco Amelia, grazie al quale sto crescendo tantissimo: mi tiene in grandissima considerazione e mi sta dando tanta fiducia».Il cartellino di Tocci è di proprietà della Viterbese (alla Lupa Roma è in prestito), ma sicuramente sul ragazzo (che l’anno scorso fece due panchine in serie D senza esordire, giocando il Torneo delle Regioni con la rappresentativa del Lazio e poi anche la Lazio Cup con la Nazionale Dilettanti) si staranno posando gli occhi di molti addetti ai lavori. «In questo momento non penso al futuro, ma solo a cercare di ottenere la salvezza con la Lupa Roma».