E' Matteo Gatta il colpo da novanta della Lupa Frascati (quella vera). La dirigenza giallorossa ha ottenuto la firma dell'attaccante, ex Monterotondo, che ha giocato l'ultima stagione in serie D con la Vis Artena. Il calciatore, che è originario di Frascati, andrà a fare coppia in attacco con il riconfermato Muzi per dare consistenza alle ambizioni della squadra del presidente Nicolanti.Il direttore generale Gianni Santorelli sta allestendo, insieme agli altri dirigenti giallorossi, una signora squadra, che aveva già ottenuto i sì di Rufini (ex Monterotondo), Pompili (ex Campus Eur), Martini (ex Ostiantica) e la coppia dell'Audace Fortunato-Benvenuti, oltre a festeggiare il ritorno di De Vecchis, dopo la stagione trascorsa al Torrenova. A questo gruppo di nuovi, oltre a bomber Muzi, si aggiungon altri riconfermati, quali il portiere Galassi, il difensore Vasari e l'altro Pompoli, che è centrocampista.