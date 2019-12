© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aranova segna la serie B di futsal. Con la vittoria casalinga per 4 a 1, ai danni della capolista Eur Massimo, il quintetto di mister Gianni Fasciano scavalca i romani e balza solitaria in vetta al girone A di serie C1. Attualmente il complesso del presidente Andrea Schiavi è leader del raggruppamento con 27 punti ed è inseguito a una lunghezza dalla Virtus Palombara e dal binomio Poggio Fidoni e Eur Massimo a quota 25. «Un primato inaspettato – afferma il mister dell’Aranova, Gianni Fasciano -. Eravamo partiti per disputare un campionato di alta classifica e ora ci troviamo li. Ovviamente sono felice ma vorrei restare con i piedi ben saldi in terra senza farci trascinare dall’eccessivo entusiasmo perché il campionato è ancora lungo». Mister qual è il segreto di questo successo? «Senza ombra di dubbio il gruppo e la sua intesa sul rettangolo di gioco è molto importante – conclude l’allenatore – ma alla base di tutto c’è il grosso impegno, la serietà dei ragazzi e soprattutto tanto lavoro. Non dimentichiamo però che in questo girone ci sono squadre molto attrezzate e di notevole spessore tecnico con enormi ambizioni. Sognare non costa nulla ma dobbiamo continuare a mantenere la stessa concentrazione che ci ha portato a superare una corazzata come l’Eur Massimo».DOPPIETTA DI SANTOMASSIMOIl confronto, sul terreno delle “Muracciole” di Aranova, contro l’ex capolista inizia in discesa per i rossoblù che vanno subito sotto con una rete di Teofilatto il quale batte il giovane estremo difensore Parigi. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e il bomber Jacopo Santomassimo riequilibra subito le distanze. Galvanizzati dal pareggio, i locali continuano a spingere e passano a condurre le sorti del match con una rete siglata da Trappolini. Prima del riposo, Santomassimo sigla la terza marcatura e una doppietta personale con cui porta il suo bottino stagionale a 17 centri. Nel corso della seconda frazione di gioco l’Aranova si limita a controllare le sfuriate offensive dell’Eur che viene colpito ancora in contropiede da Frascescangeli che cala il poker e mette fine alle velleità dei romani. Una vittoria pesante che conferma le ambizioni del complesso guidato del tecnico Fasciano la bravura del quale la scorsa stagione ha permesso ai rossoblù di disputare i playoff mancando per un soffio il salto nella serie cadetta.