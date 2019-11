Torna a vincere la Lupa Frascati, ancora delusa dall'andamento del match di domenica scorsa a Monte San giovanni Campano, che porta conseguenze anche sul piano disciplimare. Dopo il ko in campionato, i giallorossi di Pace oggi hanno battuto, nei sedicesimi di finale della Coppa Italia, il Giardinetti per 2-0, mettendo un piede negli ottavi di finale della manifestazione. Di Muzzi (al 40' del primo termpo) e del giovane Luciani (40'st) le reti del successo.

«Siamo scesi in campo con ben cinque under», sottolinea il direttore sportivo, Gianni Santorelli. «E questa sta diventando una nostra caratteristica in questa stagione. Abbiamo controllato la partita, anche se potevamo e dovevamo, forse, segnare di più visto quanto abbiamo saputo creare. Il nostro portiere ha dovuto fare un intervento soltanto nel finale». La gara di ritorno, è in programma il 27 novembre.





