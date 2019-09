© RIPRODUZIONE RISERVATA

Parte con il piede giusto il campionato della Lupa Frascati. La squadra giallorossa, grazie a un super Muzzi, regola 2-0 il Ceccano, squadra da molti considerata come possibile protagonista per il seccesso finale. Sul campo Brasili alla Borghesiana (che gentilmente ha ospitato i giallorossi ancora orfani dell'8 Settembre) la squadra di Pace apre subito i giochi con la rete dell'ex romanista, che segna dopo una fuga sulla destra di Federico Pompili. Il raddoppio, personale e della Lupa, è arrivato afine primo tempo, con Muzzi che segna dopo un recupero di pallone da parte di De Vecchis-A far tremare il Frascati, nella ripresa, un tiro della distanza che si stampava sulla traversa e un altro tiro, sempre da lontano, sul quale Mennini sfoderava una super parata.Organizzazione, carattere, grande attenzione e sapere come sfruttare al meglio le caratteristiche dei singoli sono state le "armi" che hanno consentito alla squadra di Pace ha portato a casa alla grande i primi tre importantissimi punti della stagione. Il Frascati ha inoltre giocato gli ultimi venti minuti con 4 under: un 2002, due 2001 e un 99. Domenica prossima trasferta ad Anitrella