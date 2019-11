Flavio De Maio torna a giocate nel Fiumicino 1926 per il bis-promozione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flavio De Maio torna a casa. Dopo essere stato tra i protagonisti dei risultati con cui l’Aranova è stata ammessa quest’anno a disputare l’Eccellenza, l’esperto centrocampista si è visto costretto a lasciare il club di via Galtelli, a inizio stagione, per motivi di lavoro. Dall’8 dicembre tornerà a indossare la casacca del Fiumicino 1926, squadra dove ha giocato diversi campionati con la fascia da capitano. «Non riuscivo più a fare coincidere le esigenze di lavoro e quella della famiglia con la partita domenicale e soprattutto con quattro allenamenti a settimana – afferma De Maio -. Anche la distanza da casa stava diventando un peso ecco perché sono stato costretto a fermarmi. La voglia di giocare però è tanta ecco perché ho ripreso a allenarmi a Fiumicino, a due passi da casa, e raggiunto un accordo con il presidente Simone Munaretto. Da circa 15 giorni ho quindi ripreso e per dicembre sarò a disposizione del team rossoblù nel campionato di Promozione. Mi auguro di essere utile al mister Di Ruocco che già dispone di un ottimo organico con cui guida la classifica del girone con 5 lunghezze di vantaggio sulla diretta inseguitrice». Con l’inserimento di De Maio crescerà il valore della rosa tirrenica che potrà contare su un giocatore esperto che conosce molto bene la categoria e soprattutto costituisce un “faro” nella zona nevralgica. «Vorrei cogliere l’occasione per salutare la società di Aranova che ho lasciato in sintonia con i vertici – conclude De Maio –. Ringrazio quindi tutto lo staff con in testa il presidente Andrea Schiavi. Un abbraccio all’ex mister Emiliano Bernardini».