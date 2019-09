Un vincitore nel derby della Tuscia tra Flaminia Civita Castellana e Monterosi c’è stato. Anzi, forse sono due; uno è il presidente del sodalizio civitonico Francesco Bravini e l’altro è il pubblico sia di fede rossoblù che biancorossa.

Su indicazione del numero uno del calcio locale il centinaio di sostenitori, tra cui alcune donne e bambini del Monterosi destinati ad andare nella parte sinistra della tribuna del Madami scoperta, a causa della pioggia sono stati fatti accomodare in tribuna coperta. Hanno assistito alla gara insieme ai tifosi di casa e tutti si sono comportati in maniera molto civile e cavalleresca. Un bell’esempio di ospitalità e sportività. Non sempre sui campi di calcio purtroppo si assiste a questo tipo di fair play. Chi sia l'inizio di un nuovo ciclo. La gara per la cronaca, valida per il girone E di serie D è terminata 0-0.





