Flaminia Civita Castellana è Latina finisce senza gol, dopo una partita giocata forse con più determinazione dalla squadra di casa, ma senza grandi occasioni, mentre quella ospite è stata quasi nulla in attacco. Buona nella squadra di casa la prova del senegalese Seck. Troverne invece uno che ha giocato in maniera considerevole dall'altra parte del campo è quasi impossibile. «E' stata una partita molto fisica, equilibrata. Il risultato è giusto - ha commentato il tecnico di casa Schenardi - e ai punti avremmo meritato noi». Il tecnico ospite Di Napoli al quarto pareggio di fila era deluso a fine match. «Mi aspettavo di più da questa trasferta per dare continuità ai risultati ottenuti in precedenza». Deluso anche il presidente del Latina Antonio Terracciano: «Tutte e due le squadre hanno giocato male - ha sottolineato - dai miei è chiaro che mi aspettavo di più. Non hanno giocato al calcio». La Flaminia domenica sarà impegnata a Ladispoli, il Latina in casa contro il Latte Dolce.