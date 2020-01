GIRONE A

GIRONE B

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ultimo appuntamento del mese per il campionato eSport della Lega Nazionale Dilettanti: dopo Bologna l'11 e Potenza il 18, domani altri otto team si sfideranno a Tivoli Terme (RM) per il titolo regionale che apre le porte per le finali nazionali a Coverciano. La decima tappa del torneo sperimentale LND, organizzata in collaborazione col Comitato Regionale Lazio, avrà inizio alle ore 10 presso il Grand Hotel Duca d'Este.Questi i team che parteciperanno, suddivisi in due gironi da 4, le gare avranno inizio alle ore 10:ACQUACETOSA CENTRO CALCIO - VILLALBA OCRES MOCAELIS - GUIDONIAACQUACETOSA CENTRO CALCIO - ELISVILLALBA OCRES MOCA - GUIDONIAACQUACETOSA CENTRO CALCIO - GUIDONIAVILLALBA OCRES MOCA - ELISALBULA - POL. TIRRENO ESPORTS.S. ROMULEA - NUOVA MILVIAALBULA - S.S. ROMULEAPOL. TIRRENO ESPORT - NUOVA MILVIAALBULA - NUOVA MILVIAPOL. TIRRENO ESPORT - S.S. ROMULEA