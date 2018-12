© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Eretum batte l’Astrea col suo “attaccante da esportazione”. Il classe 1986 Matteo Federici ha ribaltato con una doppietta la sfida al vertice del girone A: dopo il vantaggio capitolino nel corso del primo tempo, l’attaccante di mister Solimina ha realizzato due reti decisive regalando tre punti pesantissimi all’Eretum. Che probabilmente, però, lo perderà a febbraio visto che Federici quasi sicuramente tornerà a giocare in Australia… «La mia situazione è nota da tempo alla società. Ma sono convinto che l’Eretum sia tra le favorite di questa Eccellenza assieme a Team Nuova Florida e Valle del Tevere, mentre l’Astrea forse è una squadra più compassata e che al momento ha qualcosa in meno».Federici parla con soddisfazione della sfida di ieri alla (attuale) capolista del girone A, anche se con due partite giocate in più. «Il primo tempo è stato equilibrato e l’Astrea è riuscito a chiuderlo in vantaggio. Poi nella ripresa il mister ha fatto un paio di accorgimenti e siamo entrati in campo con una grande carica e abbiamo assolutamente meritato il successo. Il primo gol è stato davvero molto bene e l’ho realizzato con un esterno sinistro (che non è nemmeno il suo piede…) che si infilato al “sette”, poi il secondo (arrivato a dieci minuti dalla fine) l’ho realizzato di testa sfruttando un cross al bacio di Pasqui».E pensare che Federici rientrava da titolare dopo quasi tre mesi ai box per uno strappo muscolare. «Evidentemente ho recuperato abbastanza bene» sorride l’attaccante. L’Eretum non può certo abbassare la guardia proprio ora… «Mercoledì avremo il recupero fondamentale con il Team Nuova Florida che poi domenica sfiderà l’Astrea. Saranno giornate molto importanti per capire lo sviluppo del nostro girone».