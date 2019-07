© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riparte l'attività dell’ Equipe Lazio, che permetterà ai calciatori professionisti e dilettanti che sono senza squadra, di svolgere la preparazione pre-campionato sotto la guida di uno staff qualificato, come se fossero in ritiro con una squadra. L'avvio del ritiro dell'Equipe Lazio avverrà lunedì 29 luglio a Roma, presso il Centro Sportivo “A. Sbardella” in via Ruderi di Rorrenova 2, nel quartiere Giardinetti.A guidare gli allenamenti si alterneranno quattro nomi illustri della panchina: Sandro Pochesci, Claudio Solimina, Enrico Baiocco e Marco Ippoliti, con quest'ultimo che ha vinto lo scorso mese di aprile il titolo italiano con la Juniores del Lazio. Preparatore dei portieri sarà invece Bruno Federici. Definito il programma delle prime due amichevoli che vedranno impegnati i calciatori dell’Equipe Lazio il 3 agosto a Pavona contro l’Albalonga, e il 7 agosto a Valmontone contro la Vis Artena.Per informazioni Sergio 339 178 1634. Mauro 3925023938