Dopo tanti pareggi la matricola Aranova assapora finalmente la gioia della prima vittoria stagione prevalendo sul Villalba Ocres Moca 2 a 1 allo stadio “Muracciole”. Una partita dai due volti. Nel corso della prima frazione si è infatti vista all’opera un’ottima Villalba che è passata in vantaggio contro i padroni di casa apparsi appannati. Nella ripresa, invece, c’è stata la reazione dei rossoblù che hanno immediatamente raggiunto gli ospiti e assestato il colpo del ko, nei minuti di recupero, che ha scatenato le ire della formazione ospite che si è vista espellere per proteste prima l’allenatore e poi Zanoletti. L’eroe della giornata è stato l’esperto bomber Cristiano Bussi il quale ha firmato entrambe le reti con cui l’Aranova ha conquistato l’intera posta in palio che permette all’undici del comune di Fiumicino di uscire dalla zona “calda”.

VANTAGGIO OSPITE SIGLATO DA REGIS

Avvio del match all’insegna dell’equilibrio che ha però visto il Villalba muoversi sul rettangolo verde con maggiore dinamicità contro la lenta e macchinosa azione degli uomini dello squalificato tecnico Bernardini. Da una confusa azione in area locale arriva la zampata vincente di Regis che da pochi passi infila l’incolpevole Rasicci. L’offensiva ospite non si attenua e, alla mezz’ora, Spurio si fa minaccioso con una conclusione che sorvola la trasversale. Al 32’, Rossi finisce a terra in area ma il direttore di gara non ravvisa la massima punizione. Al 42’, l’Aranova esce dal torpore e sfiora il pari con una punizione di Pucci: la sfera si stampa contro la traversa. Si va al riposo con il Villalba in vantaggio nei confronti di una squadra apparsa poco brillante in fase offensiva.

DOPPIO BUSSI NELLA RIPRESA

L’Aranova torna in campo con un piglio diverso e trascorrono solo tre giri di lancetta quanto Bussi fa esplodere gli spalti dello stadio di via Galtelli. Centro dalla destra di La Ruffa intercettato, dalla parte opposta, da Italiano che mette al centro per la testa di Bussi la cui conclusione compisce la traversa, la sfera torna in campo e come un falco Bussi la spedisce in fondo al sacco. Il pari galvanizza i padroni di casa che, all’11’, ci provano con uno spento Italiano senza grosso successo. Al quarto d’ora, l’allenatore Bernardini manda in campo Cuscianna e Pugliese che cercano di arginare la reazione avversaria che si infrange sull’attento pacchetto arretrato. Al 27’, un diagonale di Cuscianna sfiora la base del palo alla sinistra di Pagella. Al 30’, Cuscianna va in gol di testa ma la marcatura viene annullata per fuorigioco. L’Aranova si getta in avanti a testa bassa e gli avversari arretrano il baricentro della loro azione affidandosi al contropiede. Al 41’, entra lo sgusciante Rosati che si propone con i suoi pericolosi slalom. Uno dei suoi spunti costringe al fallo in area di Langiotti che appunto stende Rosati lanciato a rete. L’incerta giacchetta nera non ha dubbi e indica il dischetto per il calcio di rigore. Si incarica di trasformare il penalty l’esperto Bussi con un rasoterra che si insacca alla sinistra di Pagella.

IL MISTER BERNARDINI: «UNA VITTORIA CON IL CUORE»

Al termine della partita i rossoblù festeggiano l’arrivo della prima vittoria nel campionato di Eccellenza. «Nel corso del primo tempo non abbiamo giocato bene – riconosce sportivamente il trainer locale, Emiliano Bernardini – mentre nella ripresa ci siamo fatti valore e la voglia di prevalere alla distanza è uscita. E’ stato una successo nato dal cuore. Ora non dobbiamo assolutamente mollare e proseguire con la stessa determinazione che ha caratterizzato questo confronto». Riflettori puntanti sul bomber. «Ci voleva questo risultato – precisa Cristiano Bussi – che sotto il profilo psicologico darà morale alla squadra e all’ambiente. Ci siamo quindi sbloccati e ora guardiamo con serenità il proseguo della stagione». Sulla doppia marcatura che ci puoi dire? «E’ sempre piacevole fare gol se poi arriva una doppia marcatura è ancora meglio. Vorrei dedicarla alla mia famiglia, in particolare a mia figlia Rebecca, e ai compagni che hanno creduto fino all’ultimo in questa vittoria. Speriamo ora di proseguire su questa strada».

FORMAZIONI

Aranova: Rasicci, Francaviglia, Monfreda, Di Muaro, Pucci, Tartaglione, La Ruffa (41’ st Rosati), Savarino (46’ st Mastromattei), Italiano (15’ st Cuscianna), Rossi (15’ st Pugliese), Bussi. A disp. Ceccucci, Spadafora, Filippi, Piano, Gritta. All. Bernadini (squalificato).

Villalba Ocres Moca: Pagella, Alfonsetti (20’ st Petruccioli), Lnagiotti, Scottodiclemente, Hrustic, Ranieri, Spurio (40’ st Taverna), Aureli (10’ st Bari), Aureli (10’ st Giulitti), Mereu, Zanoletti. A disp. Bartcca, Naplone, Velentini, Pulci, Di Giacomo. All. Leone.

Arbitro: Bernardini di Roma1 (Passeri-Palmieri)

Reti: 22’ pt Regis, 3’ e 48’ st Bussi.

Espulsi: 47’ st il tecnico Leone, 49’ Zanoletti.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: La Ruffa, Di Mauro, Bari, Regis. Angoli 5 a 2 per l’Aranova.

