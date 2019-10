Vittoria in extremis del Montespaccato, che si conferma squadra da trasferta. Sul campo della Corneto Tarquinia, la squadra di Ferrazzoli si impone 3-2 con un altro gol-vittoria in extremis. I romani aprono le marcature con il "solito" Gambale, poi suibiscono il pareggio della Corneto con Loi.



Il Montespaccato torna in vantaggio con Catese nella ripresa ma, per la seconda volta, viene rimontato dal Tarquinia, che trasforma con Monteforte un calcio di rigore. È un altro tiro dagli undici metri, al 40' del secondo tempo, a dare al Montespaccato tre punti pesanti per la classifica. Rigore trasformato da Catese.





