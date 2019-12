Dopo Ruben Olivera Da Rosa all'Ostia Mare arriva anche Leonardo Nanni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca solo la firma per Leonardo Nanni all’Ostia Mare. «Il giocatore dovrebbe quanto prima essere messo a disposizione del mister Raffaele Scudieri – garantisce il presidente del club lidense, Luigi Lardone – in realtà manca solo la firma». Non è quindi da escludere che in settimana il “fantasista” possa sostenere i primi allenamenti all’Anco Marzio. Nanni si affiancherà all’altro acquisto eccellente, perfezionato la scorsa settimana, e cioè all’ex Juventino Ruben Ariel Olivera Da Rosa. Dopo aver giocato la scorsa stagione nell’SFF Atletico, Nanni è passato a indossare la casacca dell’Hibcruians F.C. di Paola, compagine che milita nel campionato di serie A maltese, dove ha disputato 12 partite mettendo a segno 5 reti. Oggi era presente sugli spalti dell’Anco Marzio per vedere all’opera i suoi nuovi compagni nel corso del match vinto dall’Ostia Mare per 2 a 0 nei confronti del Portici. La vittoria dei lidensi è maturata nel corso della ripresa grazie alle reti messe a segno da Cabella e da Ferrari E., con Tortolano che ha spedito oltre la trasversale un calcio di rigore. Tre punti importanti quelli conquistati dai gabbiani che continuano l’inseguimento, in seconda posizione nel campionato di serie D, alla lepre Turris. Una vittoria che ha galvanizzato l’ambiente tirrenico con in testa il numero uno del club viola che al termine della partita ha esternato la sua grossa soddisfazione per il gruppo guidato dal giovane allenatore di Fiumicino.