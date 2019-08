Ultimo aggiornamento: 12:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La stagione 2019-2020 per Andrea Cortese, difensore classe 79 della Lupa Frascati sarà anche l’ultima da giocatore. Cresciuto nel Divino Amore sotto la guida di Neno Mosciatti, con cui ha vinto anche una Coppa Italia (2003-2004), nel corso della lunga carriera ha indossato la maglia di Almas, Citta di Ciampino e Tor Sapienza, prima di approdare nella scorsa stagione alla società castellana del presidente Franco Nicolanti: «Quello che parte è per me l’ultimo campionato – ha annunciato il giocatore – e vorrei appendere gli scarpini al chiodo con una successo in campionato, visto che ho collazionato solo una Coppa in carriera e realizzato poco più di dieci reti. E’ un motivo in più per vincere con la Lupa, anche perché la squadra è stata migliorata sotto ogni aspetto e quindi può solo migliorare la posizione della passata stagione. Punto a muovere anche la mia classifica personale dei gol».Alla Lupa sono arrivati giocatori di qualità e quantità dietro le indicazioni del diesse Gianni Santarelli: Fortunato, Federico Pompili, Benvenuti, De Vecchis, Martini, Gatta e Rufini, tutti elementi che possono fare la differenza. Le amichevoli sono state positive; la squadra allenata da Federico Pace è stata sconfitta per 4-3 contro l’Audace e ha centrato un pari (2-2) con la Vigor Perconti.Cortese, comunque,non chiuderà con il calcio: «L’intenzione è quello di proseguire allenando i ragazzini – ha rivelato – vorrei trasmettere a loro, la mia passione per il calcio e quanto di bello può regalare di positivo questa disciplina sportiva». Il primo importante traguardo stagionale è vicino. «Presto sarò padre per la seconda volta – dice – la mia compagna Sara mi ha regalato già Bianca, non lo nascondo che questa volta spero in un fiocco azzurro, vale più di successo in campionato. Se sarà fiocco rosa va bene lo stesso».